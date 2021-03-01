Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte 2021 MEB öğretmen atamalarında son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek taslaklar halinde bize getirildi.' dedi. İşte, 2021 MEB öğretmen atamalarında son durum...

BAKAN SELÇUK NE DEDİ?

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen istihdam etme konusunda taleplerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu talebimizi de ilgili kuruluşlarla kurumlarla kamu maliyesi disiplini içerisinde konuşuyoruz, tartışıyoruz ve ortaya çıkan imkanlarla nasıl bir sunum olacağı, nasıl bir teklif olacağı, ne kadar olabileceğini elbette kamu maliyesi çerçevesinde de ortaya koyuyorlar. Bizim beklentimiz tabii ki daha yüksek bir atama. AK Parti döneminde yüzbinlerce öğretmen atanmış, öğretmenlerin yaklaşık üçte ikisinin atandığı bir durumdan söz ediyoruz, bu dönemde. Öğretmenlerimizin atanma sayısının daha da artması konusunda zaten geçmişten gelen bir irade var. Bu irade elbette devam ediyor, imkanlar ölçüsünde. Bunun daha artması için hepimiz gayret ediyoruz.

Öğretmen atamasının birkaç ay süren bir yasal gereklilikleri çerçevesinde bir takvimi var. Şimdi arkadaşlar bu takvimin 2 seçeneğini oluşturdular ve bu seçenekler üzerinde de bu hafta bir görüşme söz konusu yani bu takvimi hangi ay, nasıl yapabiliyoruz neyi nasıl yetiştirebiliriz biçiminde bir takvim söz konusu olacak, bunu da zaten paylaşacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde yanıtladı.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız." dedi.

Henüz öğretmen ataması tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.