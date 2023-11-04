Öğretmen akademisi kuruluyor

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‘Milli Eğitim Akademisi’ kurma arzusunda olduklarını söyleyen Tekinşunları ifade etti:

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

“Öğretmen arkadaşlarımızın meslekleriyle ilgili teorik, teknolojik gelişmeleri izlemesi gerekiyor. ‘Milli Eğitim Akademisi’ni önümüzdeki bahar aylarında kurmuş olmayı temenni ediyoruz. Yasal altyapısını çalışmaya başladık. Beklentimiz, eğitim fakülteleri başta olmak üzere üniversiteler ile Bakanlığımız arasındaki ilişkiyi kurumsal hale getirmek.Akademisyenler ve hocalarımla iç içe çalışacağımız, işbirliğini daimi hale getireceğimiz bir yapı olsun istiyoruz. Öğretmenlerin tecrübelerini ve problemlerini paylaşması ile bu ilişki sağlıklı bir zemine oturacak.”

4 OKUL AÇTI

Bakan Tekin, Sultangazi’de Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlk ve Ortaokulu, Cebeci İlkokulu, Sultançiftliği Mahallesi Ana Kucağı Anaokulu Toplu Açılış ile Cebeci Mahallesi Ana Kucağı Temel Atma Töreni ve Zeytinburnu Erhan Dedeoğlu İlkokulu Açılış Töreni’ne katıldı.