Öğretmen adaylarının gözü Beştepe’de

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Ekonomide fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine’nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılara yönelik tedbirler toplantının önemli gündem maddelerinin başında geliyor. Kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önüne geçilmesi için alınacak ek tedbirler de masaya yatırılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

On binlerce öğretmen adayının gözü de bugün Beştepe’de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin sayı ve takvimin Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Kabine toplantısının gündeminde İsrail’in Filistin’e yönelik devam eden saldırıları da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Gazze’deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri konu başlıkları olarak öne çıkıyor. İsrail ile ticaretin tamamen durdurulması konusu da Kabinede değerlendirilecek.

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BAKAN FİDAN’IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son günlerde gerçekleştirdiği ikili diplomatik temaslar da toplantıda geniş yer bulacak. Bakan Fidan son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Gambiya’daydı. Fidan’ın buradaki temaslarının odak noktasını Gazze oluştururken, Kabine’yi temaslarına ilişkin bilgilendirmesi bekleniyor. Yurtiçinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arsında yer alıyor. Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ile bölgedeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN 201 VAKIF ESERİNİ AÇACAK

KARİYE DE VAR KOSOVA’DAKİ CAMİ DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 100. Yılına özel son iki yılda restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yapacak. Açılışı yapılacak eserler arasında İstanbul Kariye Camii, Sivas Divriği Ulu Camii, Hatay Sarımiye Camii ve Kosova Emir Alaaddin Camii gibi önemli eserler yer alıyor.