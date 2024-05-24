Öğretmen adaylarına ‘mülakat’ rehberi

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Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre; adaylar, KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak. Ardından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava yani mülakata alınacak. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Soru cevap kâğıdında 3 soru yer alacak.

ADAY ADI BİLİNMEYECEK

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak. Sözlü sınav sırasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.

Adayların verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak. Adayların puanlarını komisyon, anında sonuç ekranına girecek.

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20 İLDE DÜZENLENECEK

- Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini, 10 Haziran’da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Başvuru numarası, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacak. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri sınav günü, hangi komisyonda görevli olduklarını sınav binasına giriş yaptıktan sonra öğrenecek.