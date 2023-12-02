Öğrenciyi kaldırıp sınıfa fırlatmıştı... Görev yeri değişti

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Muğla Milas’ta Sakarya İlkokulu’nda 6 Ekim’de, müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.’yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kendisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Daha sonra da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de bildirilmesi üzerine hakkında idari soruşturma başlatılan Mehmet Serkan G., 19 Ekim’de açığa alındı. İdari para cezası verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım’da tekrar görevine iade edildi. Mehmet Serkan G. hakkında adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmet Serkan G.’nin E.S.’yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

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KIRSAL MAHALLEYE GÖNDERİLDİ

Olayın görüntüler ile kamuoyunda yansımasının ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığı’nca müfettiş görevlendirildi, öğretmenin görev yeri değiştirildi. Mehmet Serkan G., ilçeye bağlı kırsal bir mahalledeki okulda görevlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da aile için avukat görevlendirdiği belirtildi.

Muğla Valiliği’nden ise olayla ilgili çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldığı, süreci hassasiyetle takip ettikleri açıklandı.

‘OLUMLU SONUÇ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ’

- SÜRECİN sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen anne S.Ö.S., “Olayın kamuoyuna yansımasının ardından konuya hızlıca müdahale ederek, önleyici tedbirleri devreye sokan, başta Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilerimize gerekli hassasiyeti gösterdikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bu hususta da adalet sistemimize güveniyor ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.