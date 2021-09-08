Öğrencinin anne babası ve ailesinde Koronavirüs olursa okula gidilir mi?

Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre, vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci, 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder.

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