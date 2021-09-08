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Haber Giriş: 08.09.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Öğrencinin anne babası ve ailesinde Koronavirüs olursa okula gidilir mi?

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Öğrencinin anne babası ve ailesinde Koronavirüs olursa okula gidilir mi?

Öğrencinin anne babası veya ailesi Koronavirüse yakalanırsa ne yapılır sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz aracılığıyla yanıt buldu. Pandemi sürecinde okullarda oluşacak sorunları minimum seviyeye indirgemek isteyen bakanlık, konuyla ilgili kılavuz yayımladı. Peki, öğretmen, öğrenci anne babası veya ailesi Koronavirüse yakalanırsa okula gidecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bakanlığın yayımladığı bilgilere göre, vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci, 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder.

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