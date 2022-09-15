Öğrencilere ilk ders: Dolandırıcılara dikkat

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Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala İzmir’de akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yaşandı. Emlakçı Barış Şenol, büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi’ni yeni kazanan yabancı uyruklu 50’yi aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle dolandırdı. Şenol’un 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık kiralarını peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiraladığı belirlendi. 50’yi aşkın yabancı uyruklu mağdur öğrenci, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu. Polis, şikâyetler üzerine Şenol’u gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenol tutuklandı.

'KALACAK YERİM YOK'

Azerbaycan uyruklu öğrenci Ayxan Ahmedov, “Dokuz Eylül Üniversitesi’ni kazandım. Rezidanstan bir ay önce ev kiraladım. Sözleşme imzaladık. Apartmanın yöneticisi ve emlakçı bana bir ay sonra eve girebileceğimi söyledi. Ancak sözleşme geçersizmiş. Sözleşmede T.C. numarasını farklı yazmış. Benden 24 bin TL aldı. 60 bin TL aldıkları var. Şu an kalacak bir yerim yok. Arkadaşlarımda misafirim” dedi.

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Mağdur öğrencilerden Demir Ötkan da “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Bölümü’nü kazandığım için Buca’daki evleri araştırdık. Kendi evimde kalmak yurttan daha iyi olur diye düşündüm. Biraz aradıktan sonra emlakçı Barış Şenol’la karşılaştık. Emlakçıyla görüştük. Evi beğendikten sonra 12 bin TL yatırdık. Anahtarı iki hafta sonra vereceğini söyledi. İki hafta sonra geldiğimde apartmanda ‘dolandırıldınız’ gibi bir yazıyla karşılaştım.

Bu dolandırıcılığı yaklaşık 300 kişiye yaptığı söyleniyor” diye konuştu.

YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Rezidansın yöneticisi Abdülkadir Çam ise şunları söyledi: “Rezidansın yönetimini 10 Eylül tarihinde almış bulunmaktayız. Rezidansın eski yöneticisi Barış Şenol hakkında tarafımızca yönetim olarak inceleme başlatılmıştır. Yönetim hesap defterleri, bağımsız kuruluşlara inceletilmekte ve eski yönetim tarafından kanun dışı yapıldığı tespit edilen her işlem için adli ve cezai işlem başlatılacaktır. İlgililere bilgi verilmek suretiyle tüm bilgi ve belgeler paylaşılarak varsa mağdurların yanında bulunacağımızı bildiririz. Zira eski yönetici olan kişinin bizi onay ve bilgimiz olmadan kendisini yönetici gibi gösterip birçok kişinin mağduriyetine neden olmuştur”