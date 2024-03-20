Öğrenciler sordu Türk astronot yanıtladı... Uzayda futbol oynanır mı

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Ege Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı ‘Extremophyte’ ile birlikte uzayda 13 deneye imza atan Gezeravcı deneyimlerini öğrencilere aktardı, onlardan gelen soruları yanıtladı. Öğrenciler, uzay yolculuğuna hazırlık süreci, oradan Dünya’ya baktığında ne hissettiği gibi soruların yanı sıra yaralanmalarda nasıl müdahaleler yapıldığı ve G kuvvetinin ne kadar olduğu gibi teknik sorular da sordu.

GÜÇLÜ KALECİ LAZIM

Alper Gezeravcı’ya soru soranlar arasında ilkokul öğrencisi Mert Ali de vardı. Mert Ali’nin yanıtını merak ettiği soru, “Uzayda futbol oynanır mı?” oldu. Bir deneyde bunu göstermeye çalıştığını anlatan Gezeravcı, soruya esprili bir yanıt verdi: “Evet uzayda futbol oynanır, topa vurduğunda istediğin kadar uzağa gönderebilirsin, o yüzden güçlü bir kaleci lazım.”