Öğrenciler gitti, Bursa’da kiralık ev sayısı arttı

Çin’in Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, öğrencilerin çoğunlukta olduğu kentlerde kiralık ev sahipleri ile emlakçıları olumsuz etkiledi. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğrenciler, memleketlerine dönünce kiralık evler de tek tek boşaldı. Öğrenci kenti olarak bilinen Bursa’da da kiralık ev sayısı arttı, kira fiyatları yüzde 40 oranında düştü. Emlakçılar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesini talep ediyor.

’1300 -1400 LİRA OLAN KİRALAR 800-900 LİRAYA DÜŞTÜ’

Uludağ Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle'de emlakçılık yapan Harun Bayram, Pandemi süreci bizi çok kötü etkiledi. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Takip ettiğimiz kiralık evler var. Görükle’de önceki dönemlerde Eylül ve Ekim ayında kiralık ev bulmak mümkün değildi. Pandemi ile öğrencilerin gelmemesi ve uzaktan eğitimin olması, sektörü olumsuz etkiledi. Geçen yıl 1300, 1400 lira bandında olan kiralık yerler, kiracı olmadığı için 800-900 liraya kadar düştü. Bunun yanı sıra bizim kira garantili sistemimiz var. Bazı ev sahiplerinin kiralarını, kira garantili sistemle biz ödüyoruz. Bu daireler boş olduğunda da kiralarını ödemeye devam ediyoruz. Bu da bütün emlak sektörünü olumsuz derecede etkiledi" dedi.

’ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASIYLA PROBLEM AŞILIR’

Bayram, "İnsanların, bu süreçte pandemiyle yaşamayı öğrendiklerini düşünüyoruz. Hepimiz gerekli tüm önlemleri almaya başladık. Buradaki öğrenciler de bilinçli insanlar, üniversite okuyan insanlar. Bunların kendi tedbirlerini alarak, üniversitelerin de açılmasıyla bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Biz üniversitelerin açılmasını istiyoruz. Çünkü her yerde bu tehlike olduğuna göre öğrenciler kendi ailesinin yanında da bu tehlikeyi yaşıyorlar. İlkokulları açıyoruz, üniversitelerin de açılmasını talep ediyoruz diye konuştu.

’KİRALIK DAİRELERİN YÜZDE 40’I BOŞ DURUMDA’

Bayram, "Pandemi neticesinde burada kiralar çok ciddi şekilde düştü. Ancak kiraların düşmesine rağmen kiracı bulamıyoruz. Görükle şartlarında belki de kiralık dairelerin yüzde 30-40’ı boş durumda ve insanlar bundan ciddi derecede ekonomik olarak etkilendi" şeklinde konuştu.

’8 YILDIR EMLAKÇILIK YAPIYORUM, HİÇ BU KADAR GERİYE DÜŞMEDİK"

8 yıldır emlakçılık yapan Samet Batar da pandemi sürecinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Pandemi bizi etkiledi. Sekiz yıldır emlakçılık yapıyorum. Hiç bu kadar geriye düştüğümüz bir yıl hatırlamıyorum. İlk defa bu sene, pandemi süreci girdikten sonra okulların kapanmasından dolayı etkisini gösterdi. Bundan önceki yıllara bakarsak, pandemi sürecinden önce kiralar bin lira, bin 200 lira gibiydi. Şu anki süreçte 750-800 liraya düşmesine rağmen talep yok. Geçen sene bu zamanlarda elimizde en çok bir tane daire kalırdı. Şu anda elimizde 50’ye yakın kiralık daire va ve bunlar kirasını ödediğimiz daireler, kira garantili sistemdeki daireler bunlar" dedi.