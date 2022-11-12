Öğrenci ve veliler için ara tatil rehberi: Nereye gitmeli neler yapmalı?

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Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği eğitim öğretim yılının ilk ara tatili gelip çattı. 12 Eylül’de çalan okul zilleriyle ders başı yapan öğrencilerin ara tatili 14 Kasım itibarıyla başlıyor. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 21 Kasım Pazartesi gününe kadar 9 gün süreyle okula ara verecek. Bu süreçte hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanabileceğibirbirinden renkli aktiviteler var.

DOLU DOLU TATİL İÇİN...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. Hafta sonundan itibaren başlayacak tatilde Türkiye’nin birçok noktasında öğrenciler için ara tatil etkinlikleri düzenlenecek. Müzelerden atölyelere, tiyatrolardan müzikallere kadar uzanan geniş etkinlik seçenekleriyle öğrenciler ara tatilini dolu dolu geçirebilecek. Düzenlenen etkinlerden bazıları şöyle:

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EVDE SANAT OKULU

İstanbul Modern, ara tatil süresi boyunca çocuklar için çevrimiçi sanat okulu programı düzenliyor. 4-7 yaş ve 8-12 yaş aralığındaki çocuk grupları için düzenlenen programda çocuklar, evden çıkmadan müze uzmanlarıyla buluşup sanat çalışmaları yapabilecek. Etkinlik İstanbul Modern’in koleksiyon ve süreli sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlayacak. Ardından çocuklar müze eğitimcisiyle birlikte her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeleri kullanarak kendi sanat çalışmalarını yapabilecek.

TATİL ATÖLYELERİ

İstanbul’daki Pera Müzesi’ndeyse ‘ara tatil Atölyeleri’ kapsamında 15-20 Kasım tarihlerinde farklı yaş grupları için yüz yüze sergi turu ve atölyeler düzenleniyor. 17’nci İstanbul Bienali sergisine yönelik rehber eşliğinde yapılan sergi turundan sonraysa 4-12 yaş aralığındaki çocuklar atölyelere katılabiliyor. Atölyelerde toprak, tohum, mukavva, karton, zil, kaşık gibi materyallerle tasarım çalışmaları yapabiliyorlar. İstanbul Müze Gazhane’de de yine yoga, sulu boya, müzikli masallar ve heykel gibi çeşitli atölyeler ara tatil boyunca çocukları bekliyor.

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KÖYDE MACERA

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Bonjurköy çocukları ara tatilde köy yaşamının içinde doğayla baş başa bir maceraya davet ediyor. 12-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle çocuklar doğanın içinde eğlencenin tadına varacak. Bonjurköy, çocuk animasyonları, doğa atölyesi, hazine avı, uzay yürüyüşü gibi birçok aktiviteyle 5-12 yaş aralığındaki çocukları tatilde doğaya davet ediyor.

SOKAK OYUNLARI

İstanbul’da 12-20 Kasım tarihleri arasında sokak oyunlarından atölye çalışmalarına kadar bir dizi etkinlik 14 yaşına kadar tüm çocukları bekliyor. KidZania’nın düzenlediği etkinlikte 67 aktivite alanında çocuklar kendi beceri ve ilgi alanlarına göre 120’den fazla rolü deneyimleyebiliyor. Akasya Alışveriş Merkezi’nde de 12-13 Kasım tarihleri arasında çocuklara özel resim müzayedesi düzenleniyor. Akbatı Alışveriş Merkezi ise 14-18 Kasım tarihleri arasında çocukların dünya kültürel mirasına karşı farkındalıklarını geliştirmek için arkeolojik kazı setlerini çocuklarla buluşturacak.

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ÇİZGİ FİLM DÜNYASI

Ankara’da 14 Kasım’da düzenlenecek etkinlikte 5-14 yaş arası çocuklar Türkiye’nin ilk çizgi film deneyim alanında 50 dakika boyunca maceraya adım atacak. Kral Şakir çizgi filminin alanlarında çocuklar çizgi film karakteri gibi dünyayı kurtarmak için oyun koçlarıyla beraber mücadele edecek.

HER YER ÇOCUK TİYATROSU

- Ara tatilde çok sayıda şehir tiyatrosu, çocuk oyunları sahneliyor:

1) İstanbul, Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi: Charlie’nin Çikolata Fabrikasında

2) Bursa, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi: Karlar Ülkesi

3) Yalova, Raif Dinçkök Kültür Merkezi: Taş Devri

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4) Çanakkale, Kepez Turhan Mildon Kültür Merkezi: Mickey Mouse Çılgın Macera Oyunu

5) Eskişehir, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi: Canım Kardeşim 3- Uzaylılar mı geldi?

6) Hatay, İskenderun Belediye Kültür Sarayı: Pijamaskeliler.

BAKAN’DAN ’İYİ TATİLLER’ MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğretmen ve öğrencilere ’iyi tatiller’ diledi. Yazılı açıklama yapan Bakan Özer, “Sevgili çocuklar, hafta sonu ile birlikte 9 güne ulaşan arada bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz mutlu ve güzel bir tatil geçirmenizi, 21 Kasım Pazartesi günü sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum” dedi.