Öğrenci okul müdürünü katletti

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İstanbul’da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Irak asıllı 17 yaşındaki Y.K., önce öğretmenleri, ardından da okul müdürü İbrahim Oktugan'la sorunlar yaşadı. Uyarılara rağmen sorun çıkarmaya devam ettiği iddia edilen Y.K.’nin Aralık 2023’te okulla ilişiği kesildi. 5 ay sonra, dün 10.00 sıralarında atıldığı okula giden Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan’a tabancayla 5 el ateş etti. Oktugan kanlar içinde yerde kalırken, Y.K. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Y.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, “Taksirle Yaralama” ve “6136 SKM” suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca “Kayıp Şahıs” kaydının olduğu da tespit edilmiştir” denildi.