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DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haber

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Oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haber
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi yitiren ve cenaze törenine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılmasıyla yürekleri burkan Recep Gökçe (79), koronavirüsten hayatını kaybetti.

Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Çalışmalar kapsamında 18 işçinin cesedine farklı zamanlarda ulaşılarak, ocaktan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında "Benim oğlum suda, yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatan Ayşe Gökçe'nin oğlu Tezcan Özcan da faciada yaşamını yitirdi. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık kara lastik ayakkabılarıyla yürekleri burkmuştu.

Oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haber

Yaklaşık 5 gün önce rahatsızlanarak Konya'da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesinin yarın Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde toprağa verilmesi beklenirken, eşi Ayşe Gökçe'nin de evde karantinada olduğu öğrenildi.

Oğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haber

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