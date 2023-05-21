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Oğan ve Özdağ'dan istişare pozu

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#ATA İttifakı#Sinan Oğan#Ümit Özdağ
Oğan ve Özdağdan istişare pozu
Umut ERDEMTuran Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 07:00

ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter’dan “Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz” mesajıyla dört kare fotoğraf paylaştı.

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Sinan Oğan’ın kravatsız, Ümit Özdağ’ın ise ceketsiz ve ellerinde tespihlerle verdikleri samimi pozlarda kahkaha atmaları dikkat çekti. Oğan ve Özdağ’ın “Siyaset sözler üzerine olmaz, protokoller üzerine olur. Yazı ile olur. El sıkışma ile olmaz” diyerek destek verilecek adayla yapılacak protokolün yazıya dökülmesi şartında ısrarcı olunacağı öğrenildi.

Öte yandan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan’ın ikinci turda desteğini, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana açıklamaya yakın olduğu bildirildi. Oğan’ın hafta içinde 5 maddelik protokolü imzalayıp Erdoğan’a desteğini açıklaması beklenirken ATA İttifakı’nın güçlü ismi Özdağ’ın ise tarafsız kalabileceği belirtiliyor.

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#ATA İttifakı#Sinan Oğan#Ümit Özdağ

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