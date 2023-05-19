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Oğan NY Times’a konuştu: Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken...

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#Sinan Oğan#New York Times#Kılıçdaroğlu
Oğan NY Times’a konuştu: Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

İlk turda aldığı yüzde 5.17’lik oyla sürpriz yapan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, The New York Times gazetesine konuştu.

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14 Mayıs’ın ardından aralarında kabine üyelerinin ve muhalefet liderlerinin de bulunduğu birçok isimden telefon aldığını belirten Oğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ofisi ile de görüştüğünü dile getirdi. Belli bir adayı desteklemesinin karşılığında yönetimden üst düzey bir görev talep edeceğini ifade eden Oğan, “Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken neden bakan olayım?” dedi. Oğan ayrıca, ilk turda kendisine oy veren vatandaşların yüzde 70’inin ikinci turda kendi açıkladığı ismi destekleyeceğini de iddia etti. Diğer yandan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nu da kıyaslayan Oğan, Erdoğan’ın çalışma ahlakına hayran olduğunu söylese de karar almadan önce başkalarına yeteri kadar danışmamasının bir eksiklik olduğu aktardı. Oğan, Kılıçdaroğlu’nun ise Erdoğan kadar çalışkan olmadığını ancak kararlarını istişare ile aldığını söyledi.

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#Sinan Oğan#New York Times#Kılıçdaroğlu

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