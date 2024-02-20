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Öfke ölüm getirdi! Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

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#Antalya#Kepez #Hüseyin Kav
Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 13:15

Antalya'da Hüseyin Kav (17), arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

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Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile 07 AYY 81 plakalı motosikletine binerek yola çıktı.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

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Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

REFÜJE SAVRULDULAR

Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Öfke ölüm getirdi Motosiklet sürücüsü, kavga ettiği otomobili takip ederken hayatını kaybetti

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#Antalya#Kepez#Hüseyin Kav

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