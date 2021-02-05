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Gündem
Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Odunlukta çıkan yangın 2 eve sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

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Odunlukta çıkan yangın 2 eve sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
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AMASYA’da bir evin odunluğunda çıkan yangın, 2 eve sıçradı. Mahalleli sokağa dökülürken, yanan evdeki vatandaşlar, komşuları tarafından kurtarıldı.

Odunlukta çıkan yangın 2 eve sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Hızırpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evin odunluğunda dün aksam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, alevler kısa sürede yakındaki 2 eve sıçradı. Mahalleli sokağa dökülürken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında 2 ev ve odunluk kullanılmaz hale geldi.

‘SON ANDA EVDEN ÇIKTIK’

Evi yanan vatandaşlardan Adil Karpuz, “Arkada yangın çıktı, son anda evden çıktık. Komşuların sayesinde hanımı evden çıkardık. Odunlukta çıktı yangın ve bir anda büyüdü” dedi.

Yangına müdahale eden mahalleliden Aslan Ustaoğlu ise, “Alevleri görünce hemen hortumlarla yangını söndürmeye çalıştık ama çok hızlı büyüdü. O sırada vatandaşlar itfaiyeye aradı” diye konuştu.

Ekipler, yanının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Odunlukta çıkan yangın 2 eve sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

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