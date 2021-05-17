Ödülümü verin

ULUSLARARASI yarışmalarda başarı elde eden öğrencileri, ‘teşvik ve onurlandırma’ amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirmesine Dair Yönerge kapsamında çeşitli ödüllerle ödüllendiriliyor. Yönergeye göre yarışmalarda verilen ödüllerden ayrı olarak, yarışmada birinci olan öğrenciye 2 Cumhuriyet altını ve takdir belgesi, ikinci olana 1 Cumhuriyet altını ve takdir belgesi, üçüncü olanlara da yarım Cumhuriyet altını ve takdir belgesi veriliyor.

Samsun’da ilköğretim okulu öğrencisi Aleyna Okuyucu, 2017 yılında Azerbaycan’da yapılan ‘Dostluğun Büyüsü II. Uluslararası Resim Yarışması’nda birinci, 2019 yılında yapılan ‘Mizyal Galeri Müze 31. Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması’nda ise üçüncü oldu. Bu başarılarından dolayı 2 adet tam, 1 adet yarım Cumhuriyet altını ödülünü almaya hak kazandı. Ancak Okuyucu’nun ödülleri ‘kaynak yetersizliği’ gerekçesiyle verilmedi.

KDK’YA ŞİKÂYET ETTİ

Bunun üzerine Aleyna Okuyucu, 23 Mayıs 2020 tarihinde KDK’ya (Ombudsmanlık) Çocuk sayfası üzerinde şikayette bulundu. KDK, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar ve görüşmeler sonucu ‘ödül komisyonu’ tarafından mali kaynağın bulunamaması sebebiyle söz konusu ödüllerin Okuyucu’ya verilemediğini tespit etti.

DİĞERLERİ DE ALAMADI

Çocuğun başvurusunu kabul ederek haklarının teslim edilmesi kararı veren KDK, Milli Eğitim Bakanlığı’na da tavsiyede bulunulmasını benimsedi. 12 Şubat tarihli kararda, yapılan araştırmalar neticesinde sadece başvuran çocuğun açısından değil, genel olarak iller arasında yönerge kapsamında kazanılan ödüllerin bütçe yetersizliğinden dolayı teslim edilemediğinin anlaşıldığı tespiti yapıldı. Kararda, “Bu bağlamda, farklı illerde yaşayan ve bugüne kadar uluslararası yarışmalarda derece yaptığı tespit edilerek ismi Tebliğler Dergisinde yayımlanan çocuklara eşit muamele edilerek ödüllerinin teslim edilmesi; çocukların kültürel ve sanatsal yaşama katılabilmelerinin Devlet tarafından tam ve eksiksiz desteklenmesi için her türlü yasal ve idari önlemin alınması, ekonomik ve sosyal haklar çerçevesinde bütçesel planlamanın yapılması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

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