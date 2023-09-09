Ödül gibi ceza

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İstanbul Beyoğlu’nda Ergün Gürdal, 3 Eylül 2021 günü kamyonetiyle Camiikebir Mahallesi Otobüs Durağı’nda bekleyen vatandaşların arasına daldı. Çarpma sonucu Suzan Metin ile İlhami Metin hayatlarını kaybetti. İbrahim Aydoğan, Nuriye Karataş, Sadık Çamurluayak ve Tansel Ağaç ise yaralandı. Sadık Çamurluayak hastanede tedavisi sürerken başka bir rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, kanında uyuşturucu tespit edilen Ergün Gürdal’ın olay sırasında emniyetli bir şekilde araç sürecek durumda olmadığını ve yüzde 100 kusurlu olduğunu tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ergün Gürdal’a 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

‘EPİLEPSİ KRİZİNE GİRDİM’

Ergün Gürdal İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, epilepsi hastası olduğunu ve olaydan önce baygınlık geçirdiğini iddia etti. Ergün Gürdal önceki gün görülen karar duruşmasında ise “Daha önce iki kez hastaneye kaldırılmıştım. Doktorlar beyin damarlarımın çatlak olduğunu söylemişti. Yeşil reçeteli ilaçlar kullanmaya başladım. Kazanın ardından ambulans ve polis ekipleri gelene kadar zaten 40-45 dakika baygın yatmışım. Vefat eden ve yaralanan insanlara niye zarar vermek isteyeyim. Böyle olmasından dolayı üzgünüm” dedi.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Mahkeme heyeti Ergün Gürdal’ı “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile yaralanmasına neden olma” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Ergün Gürdal’ın ehliyetine 2.5 yıl el koyulmasına karar verildi.