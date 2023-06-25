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Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı

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#Zonguldak#Göçük#Uğur Bıyıklı
Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 17:29

Zonguldak’ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bıyıklı’nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

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Olay, 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Bıyıklı’nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı

Maden işçisinden gelen acı haber nedeniyle hamile eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bıyıklı’nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen yöntemi ile doğum yapacağı öğrenildi. Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Ocaktaki göçükte yaralanan madenci yaşama tutunamadı; 5 gün sonra baba olacaktı

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#Zonguldak#Göçük#Uğur Bıyıklı

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