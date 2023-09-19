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O zorbanın cezası 5 ay 15 gün arttı

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#Alpay Göçmen#Aynur Göçmen#Görkem Sertaç Göçmen
O zorbanın cezası 5 ay 15 gün arttı
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile eski hâkim olan avukat Aynur Göçmen’in oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen, 2 Ekim 2018 günü İstanbul Bakırköy’de kullandığı cipin içinde kız arkadaşı A.A.’yı darp etti.

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Çevredekiler müdahale edince sinirlenen Görkem Sertaç Göçmen, ters yöne girerek cipini vatandaşların üzerine sürdü ve 5 kişiyi yaraladı. Ayrıca cipinden inerek 2 kişiyi de darp etti. Göçmen’e ‘kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve yaralama’ suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi 2020 yılında Göçmen’e 9 yıl hapis cezası verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Göçmen’e akıl sağlığı raporu alınmadığını ve kız arkadaşı A.A.’nın burun kırığının görülmediğini belirterek kararı bozdu. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeniden görülen davaya Göçmen katılmadı. Savunmasını annesi yaptı. Aynur Göçmen, oğlunun linç edilmek istendiğini, kaçmaya çalışırken de korku ve panikle olayın meydana geldiğini iddia etti. Aynur Göçmen’e göre A.A.’nın burnu da, oğlunu dövmek için camdan içeri girmeye çalışan öfkeli kalabalık nedeniyle kırılmıştı.

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Mahkeme heyeti duruşma sonunda davayı karara bağlayarak Görkem Sertaç Göçmen’e 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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#Alpay Göçmen#Aynur Göçmen#Görkem Sertaç Göçmen

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