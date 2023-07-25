O zorba cezaevinde

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İstanbul Esenyurt’ta kamuoyunda infiale neden olan görüntüler önceki gün sabah saatlerinde kaydedildi. Sokaktan gelen bağırma seslerine üzerine çıkan mahalle sakinleri, bir kadına şiddet uygulandığını gördü. Kadın baygınlık geçirmiş ve az önce dayak yediği kişi tarafından bir eşya gibi sürüklenerek minibüse bindirilmeye çalışılıyordu.

‘YARIN DA SENİN İÇİN GELECEĞİM’

O anları görüntüleyen mahalle sakini polisi arayacağını söyleyince maganda tehditler savurdu, “Yarın da senin için geleceğim” dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından devreye İstanbul Valisi Davut Gül girdi. Magandanın kimliği kullandığı minibüsün plakasından tespit edildi. O kişi 11 suç kaydı bulunan Şeyhmus Dağ idi. O sırada yanında Elif I. da vardı. İkisi de Esenyurt’ta gözaltına alındı. Vali Davut Gül gözaltıları sosyal medya hesabından, “Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz” diyerek duyurdu.

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Şeyhmus Dağ

Şeyhmus Dağ polise verdiği ifadede, aşırı alkollü olan D.S.’nin kendisini minibüsten aşağı attığını, kendisinin de buna sinirlendiğini iddia etti. D.S. ise hastanede verdiği ifadede, o gece tanıştıkları Şeyhmus Dağ’ın parasını almak istediğini öne sürdü. Şeyhmus Dağ ve Elif I. geceyi polis merkezinde geçirdikten sonra dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık ifadesinin ardından Elif I. adli kontrolle serbest bırakıldı. Şeyhmus Dağ ise ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.