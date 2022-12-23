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O tweet’i sildi

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#Palladium#Leigh Turner#Troy
O tweet’i sildi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

İstanbul’da geçen bir macera romanı olan Palladium’un yazarı İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, Hürriyet’in manşeti sonrası tepki çeken tweet’ini sildi.

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Turner, kedisi Troy’u Hürriyet’in Dağlıca katliamıyla ilgili nüshasının yanı başında gösteren fotoğrafını Twitter hesabından paylaşmıştı. 8 Eylül 2015 tarihli “Tarifsiz acı, 16 şehit” manşetli gazetenin görüldüğü fotoğrafa Turner, “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” notunu düşmüştü. İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da bu mesaja “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” yorumunu yapmıştı. Turner’in Dağlıca katliamından 7 yıl sonra yaptığı bu dikkatsiz paylaşımı ‘gaf’ olarak nitelenmişti.

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AÇIKLAMA YAPMADI

Hürriyet’in dünkü ‘Hayırdır Mr. Turner’ manşeti üzerine tweet’i silen Turner, açıklama yapmadı. Hürriyet’in İngiliz Başkonsolosluğu ve Turner’dan yorum talepleri de yanıtsız kaldı. 

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EMEKLİ BÜYÜKELÇİLER: SAYGISIZLIK

Eski İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner’ın paylaşımına emekli büyükelçilerden tepki geldi.

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker: Bir diplomatın böyle yapması terbiyesizliktir, had bilmezliktir.Bir noktada mesaj veriyor. Mesajını aynı şekilde iade ediyoruz.

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Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç: Akıl okuma yönetimi şeklinde düşünürsek şehitler konusunda baktığımız zaman bu bir saygısızlıktır. Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bildikleri halde saygısızca hareket ediyorlar.  

Emekli Büyükelçi Kamil Erozan: Bu paylaşımını sildiğine göre, şaşkın bir büyükelçi geldi bana.Adamın Twitter sayfasına baktığımda zihni karışmış gibi geldi.”

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#Palladium#Leigh Turner#Troy

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