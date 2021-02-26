O müdüre sonunda ceza

KHK ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, 17 Ağustos 2015’te, trafikte kendisiyle tartışıp sonrasında Halkalı’da oturduğu siteye kadar kendisini takip eden ve elinde kurusıkı tabanca bulunan motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu (32) tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Celal Yılmaz hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yılmaz, tutuklandıktan 8 gün sonra avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Kasım 2015’te görülen ilk duruşmada tekrar tutuklandı. Yargılama sonunda mahkeme Celal Yılmaz hakkında ‘eylemi meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak’ gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. Yılmaz aynı gün tahliye edildi. Sülüşoğlu’nun avukatı Halis Yıldırım dosyayı temyiz etti.

1.5 YIL SONRA YAKALANDI

Yargıtay, maktulün elinde silah olmasına rağmen sanığa yönelik silahlı fiili bir saldırısının bulunmadığını bu nedenle de meşru müdafaa koşullarının oluşmadığını belirterek kararı bozdu. Davayı yeniden görmeye başlayan Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi 2018 Aralık ayında sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yılmaz 1.5 yıl sonra 2020 Temmuz ayında Antalya’da tutuklandı.

Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS’le katılan Celal Yılmaz son savunmasında, olayı isteyerek yapmadığını maktul tarafından mecbur bırakıldığını söyledi.

Mahkeme, sanığı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma çıkışı gazetecilere konuşan ağabey Mecnun Sülüşoğlu, “5 yıl oldu. İlk yargılamada sanık ceza almadı. Şimdi de 11 yıl 8 ay aldı. Bu karar kardeşimi geri getirmeyecek ama bundan sonra buna benzer olayların önüne geçer belki” dedi.