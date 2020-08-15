O maganda tutuklandı

İstanbul Pendik’te geçen yıl baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel’in 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobile saldırmasının bir benzeri, önceki akşam yaşandı. Fatih’te diş hekimi olarak çalışan Sena Koçak Genç (27), akşam saatlerinde aracıyla birlikte evine gitmek için yola çıktı. Saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan, Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne gelen Genç, dönüş yapmak için sinyal verdi. Genç, sinyal verdiği şeride geçmeye çalışırken iddiaya göre Emre Etyemez (27), yol vermeyerek Genç’in otomobilini sıkıştırdı. Etyemez bu sırada iddiaya göre aracının içerisinden Genç’e küfür etti. Genç de kornaya basarak “Neden küfür ediyorsun?” diye tepki gösterdi. Bu sırada Etyemez aracından inerek Genç’in kullandığı otomobilin üzerine çıktı. Kaputun üzerinde zıplayan tekmeyle camı kıran Etyemez, kendisine engel olmak isteyenlere de tepki gösterdi. Genç korku içerisinde aracından indiği sırada, Emre Etyemez’in aracında bulunan eşi Gülüzar Etyemez (22) ve Buse Keleş (20) de iddiaya göre Genç’e saldırdı. Genç’in saçını çeken ve yumruk atan şüpheliler daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Otomobili zarar gören ve darp edilen Genç, şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri Emre Etyemez ve eşi Gülüzar Etyemez’i gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler artınca şüpheli Etyemez hakkında savcılık tekrar gözaltı kararı çıkardı. Evinde dün sabaha karşı gözaltına alınan Etyemez, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMAMIŞ

Etyemez, savcılık ifadesinde “Eşim Gülizar Etyemez ve baldızım Buse Keleş ile seyir halindeyken benden şikâyetçi olan ismini Sena Genç olarak öğrendiğim şahıs kendi aracını benim aracımın önüne kırdı. Kornaya bastım, bize hakarette bulundu. Bunun üzerine aracı kenara çekip durdum. O şahıs beni çekmeye başladı. Eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Sena Genç isimli şahıs, eşim Gülizar Etyemez’e saldırmaya çalıştı. Ben Sena Genç’i elimle ittirdim. Daha sonra aracın üzerine çıkıp zıpladım. Sena Genç‘e tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim. Aracına zarar verdim. Pişmanım” dedi.

Emre Etyemez savcılık ifadesinin ardından ‘mala zarar verme’ ve ‘kasten basit yaralama’ suçlarından tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Emre Etyemez tutuklandı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

Gündüz saatlerinde saldırının görüntülerini paylaşarak “Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız...” tweeti atan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam ise “Sena kardeşimize saldıran kişi çıktığı mahkemede tutuklandı. Trafikte karşılıklı saygı ve anlayış hepimiz için önemli. Saygıya yol verelim. Sena kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun. #TrafikteSaygı” mesajını paylaştı.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN KONUŞTU: ‘ÜÇÜ ÜZERİME SALDIRDI’

Sena Koçak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları anlattı:

“Arkamdan gelip kornaya bastı. Küfürler etti. Çok ağır konuşuyordu. Ben de ‘Neden küfür ediyorsun, senden şikâyetçi olacağım’ diye karşılık verdim. Bu sırada aracı önümde durdurdu. Benim aracıma doğru yürüdü. Sürekli küfürler ediyordu. Birden aracımın üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Kaputu yamulttu, ön camı kırdı. Neye uğradığımı şaşırdım. Aklıma ilk videoya çekmek geldi. Olayı kameraya kaydettim. Sonra karşı taraftaki araçta iki kadın vardı. Onlar da araçtan inip bana saldırdılar.

‘KİMSE DURDURAMADI’

Hepsi birlikte bana vurdu. Saçımdan tutup yere düşürmek istediler. Bu sırada başörtüm açıldı, kıyafetlerim zarar gördü. Çevredeki insanlar yardıma geldi. Ama kimse durduramıyordu. Çevredekiler polise haber verdi. Polis gelmeden saldırgan kaçtı.

Kadınlar şiddet ve taciz olaylarının peşini bırakmasınlar. Mutlaka şikayetçi olsunlar. Kadınlar trafikte sık sık tacize uğruyor. Hakaret edenler oluyor. Böyle bir olayın başıma geleceğini tahmin edemezdim. Ben evli bir insanım. Eşim ve ailem çok etkilendi. Doktorluk yapıyorum. Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Randevularımı iptal ettim. Hastalarım da mağdur oldu. Ben saldırgan ve yanındaki iki kadından da şikâyetçi oldum.”