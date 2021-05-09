O ilaç tedaviden çıkarıldı

Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin, pandemi döneminde başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede koroanavirüse karşı da kullanılmıştı. Ancak hastaların kalbinde ritim bozukluğu görülme sıklığının ve ölüm oranının, kullanılmayanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yan etkileri nedeniyle kullanımı durdurmuştu.

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