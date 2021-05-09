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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

O ilaç tedaviden çıkarıldı

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
O ilaç tedaviden çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı, pandeminin başlarında kullanılan ve en etkin ilaçlardan biri olduğu söylenen ancak yan etkileri nedeniyle tartışma konusu olan hidroksiklorokini rehberden çıkardı. Hastalara sadece Favipiravir isimli ilaç verilecek.

Sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin, pandemi döneminde başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede koroanavirüse karşı da kullanılmıştı. Ancak hastaların kalbinde ritim bozukluğu görülme sıklığının ve ölüm oranının, kullanılmayanlara kıyasla çok daha yüksek olduğu tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yan etkileri nedeniyle kullanımı durdurmuştu.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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