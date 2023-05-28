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O gece ne oldu

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#Saliha Tuncel#Şüpheli Ölüm#Rezidans
O gece ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Hemşire Saliha Tuncel, çarşamba gecesi rezidansın 7’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Saliha’nın doktor sevgilisi Halil İbrahim A. serbest bırakılırken, hemşire olarak çalıştığı hastanenin icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan tutuklandı.

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Aksaray’daki rezidansta çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu rezidansın 7’nci katındaki daireden 3’üncü kattaki balkona düştü. Durumu fark eden binadakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde’de toprağa verildi. Olayın ardından doktor Halil İbrahim A. gözaltına alındı. İfadesinde “O sırada içerideydim, düştüğünü görmedim” diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

Doktor Halil İbrahim A. için önceki gün yeniden gözaltı kararı çıktı. Hastanenin icra kurulu üyesi ve mali işler uzmanı Çiğdem Özkan da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çiğdem Özkan tutuklanırken, Halil İbrahim A. ise serbest bırakıldı.

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#Saliha Tuncel#Şüpheli Ölüm#Rezidans

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