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O elin önemi

#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Twitter
O elin önemi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Babalar Günü’ nedeniyle Twitter’dan babanın çocuğunun elini tuttuğu görsele paylaşımda bulundu:

“Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Günün vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklarımıza, babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum.”

 

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#Emine Erdoğan#Babalar Günü#Twitter

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