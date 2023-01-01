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O cinayette 3 gözaltı

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#Ankara#Cinayet#Ülkü Ocakları
O cinayette 3 gözaltı
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

Ankara’da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in (38) öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Çankaya ilçesi Kızılırmak mahallesi 1456’ncı sokakta önceki gün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir” denildi. 

 

 

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#Ankara#Cinayet#Ülkü Ocakları

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