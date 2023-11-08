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O anların perde arkası... ‘Çekilmesin’ diye odaya sürüklemişler

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#Onursal Adıgüzel#Kemal Kılıçdaroğlu#Zeydan Karalar
O anların perde arkası... ‘Çekilmesin’ diye odaya sürüklemişler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:00

CHP kurultayındaki ilk tur seçiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na danışmanı İmambakır Üküş’ün, “çekilemezsiniz” diye bağırdığı olayın tanıklarından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan da açıklama geldi.

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Eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in kendisine gelip, “Sen bizim abimizsin, Genel Başkan’ın artık çekilmesi gerekiyor, bu işi çözebilirsin” dediğini aktaran Karalar, katıldığı bir televizyon yayınında şunları söyledi:

- KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ: “Daha sonra Vahap Seçer beni arayıp ‘Bu şartlarda çekilmesi daha doğru’ dedi. Alper, Engin, Vahap buluşup konuştuk. Genel Başkanın çekilmesinde mutabık kaldık. Engin arayıp ,‘Efendim durum bu, çekilmeniz daha doğru olur’ dedi. Kılıçdaroğlu çekilmeyi kabul etti.

- EKREM BEY’İ ARADIK: Divan Başkanı olarak Ekrem Bey’i aradık. Ekrem Bey, Özgür Bey’i de çağırdı konuştuk. ‘Ancak kişinin kendi yazılı beyanı ile çekilme olur’ denildi. Genel Başkan ‘Geliyorum o zaman’ dedi.

- ALIP İÇERİ SÜRÜKLEDİLER: Biz Kılıçdaroğlu’nu beklerken İmamoğlu karşılamaya gitti. Geldiğinde bizim olduğumuz odaya gelmedi, bu bağırılan çağırılan odaya gitti. Biz de odaya girdik, sonra geri çıktık. Kılıçdaroğlu’nun niyeti çekilmekti. Özgür Bey ile konuşup ‘Bu iş artık böyle olmalı’ diyecekti. Sadece İmambakır Üküş değil başka vekiller de konuştu. Kılıçdaroğlu’nu alıp sürüklediler içeri. Ama oylama başlamış, yüzde 70’i bitmişti. Çekileceği bütün salona yayılmıştı.” 

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#Onursal Adıgüzel#Kemal Kılıçdaroğlu#Zeydan Karalar

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