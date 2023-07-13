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Nysa'da Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk

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#Nysa#Arkeoloji#Milliyet Arkeoloji Ve İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları
Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 18:00

Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları'nın son durağı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti oldu. Gezi, İş Sanat Antik Sahne kapsamında Nysa tiyatrosunda sahnelenen "Ben Anadolu" oyunu ile taçlandı.

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Milliyet Arkeoloji dergisi, kültürel mirasın tanıtılması ve kültürel mirası koruma bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 26 sayıyı geride bırakan dergi, İş Sanat'la birlikte düzenlediği ve "Kültürel Miras Buluşmaları" adı verilen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda daha önce Patara, Stratonikeia, Teos, Zeugma ve Kaman'da gerçekleştirilen Milliyet Arkeoloji ve İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları'nın son durağı Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti oldu.

Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk




8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar, tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanan, Roma Dönemi’nde gelişen Nysa Antik Kenti'ni, kentin mitolojideki yerini ve kentte yürütülen araştırmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den dinledi. Öztaner, Nysa'nın mitolojide Hermes'in bebek Dionysos'u Nysa Dağı'nın perilerine teslim ettiği, bebek Dionysos'un büyüdüğü yer olarak kabul edildiğini vurguladı. Ayrıca Hades'in ikiye yarılan Nysa Ovası'nın içinden çıkıp Persephone'yi kaçırdığına inanıldığını belirtti.

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Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk



Etkinlik, akşam İş Sanat Antik Sahne kapsamında Nysa tiyatrosunda sahnelenen "Ben Anadolu" oyunu ile taçlandı. Ayça Bingöl'ün performansı ile Anadolu tarihinde iz bırakmış kadınların öykülerinin anlatıldığı oyun, yaklaşık 2 bin kişi tarafından izlendi.

Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk



ÜRETEN: BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye İş Bankası'nın Anadolu’nun benzersiz arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılarak dünya kültür mirasına yeniden kazandırılması, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, sürülen izlerden geçmişi olduğu kadar bugünü ve yarını da aydınlatacak bilimsel araştırmalara imkân sağlanması amaçlarıyla pek çok arkeolojik kazı çalışmasına uzun süreli destek olduğunu belirtti. Bu kapsamda, Zeugma, Patara, Teos, Nysa ve Stratonikea antik kenti kazılarına sponsor olunduğunu kaydeden Üreten "Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nün Kaman’da yürüttüğü çalışmalar ile Yesemek’te devam eden yüzey araştırmasına da çeşitli desteklerimiz oldu" dedi. Üreten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yukarıda özetlediğim amaçlarımız çerçevesinde kültür mirası bilincine katkı sağlamak üzere değerli bir yayıncılık faaliyeti sürdüren Milliyet Arkeoloji ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kültürel Miras Buluşmaları’nı önemsiyoruz. Kültürel Miras Buluşmaları’nın sonuncusunda, Nysa Antik Kenti’ne taşıdığımız 'İş Sanat Antik Sahne' Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” oyununu bu kez Aydınlılar ile buluşturdu. “Ben Anadolu”yu Nysa’nın antik tiyatrosunda değerli sanatçımız Ayça Bingöl’ün güçlü yorumuyla 2 bin kişi izledi. Kenter’in de öğrencisi olan sevgili Ayça Bingöl, takdire şayan performansı ile ayakta alkışlandı. Ben Anadolu’nun antik kentlerdeki yolculuğunun devam etmesini arzu ediyoruz. Arkeoloji ile sanatın yolunu buluşturan bu çalışmalar bizi çok mutlu ediyor."

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Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk

KAZI BAŞKANI'NDAN DAVET

Kazı Başkanı Öztaner de etkinlikle ilgili değerlendirmesinde "İş Sanat ve Milliyet Arkeoloji ile çok verimli bir inceleme ve gerçekleştirmiş olduk. Nysa’da yürüttüğümüz bilimsel kazı çalışmalarının amaçlarına ve araştırma sorularına dair bilgi verdiğimiz gezide kentteki önemli yapıların mimari-teknik özelliklerine de değinilerek genel bir değerlendirme yapıldı" dedi. Öztaner, "Tüm Milliyet Arkeoloji okurlarını Menderes'in kuzeyindeki Messogis'in yamaçlarına kurulmuş olan, Strabon'un eğitim aldığı bir eğitim ve kültür kenti olan, Roma mimari mühendisliğinin örnek kenti Nysa'ya bekliyoruz" çağrısında bulundu.
Öztaner, Nysa tiyatrosunda sahnelenen "Ben Anadolu" oyununa ilişkin de şunları söyledi: "Değerli sanatçımız Ayça Bingöl Nysa'nın 1800 yıllık sahnesinin önünde Ben Anadolu'yu çok güzel canlandırdı. Bize Nysa’da doyumsuz, harika bir gece yaşattı. Çok etkileyici, güzel bir akşam oldu. Kültürel mirasımızın korunması ve bu konudaki duyarlılığın arttırılması, topluma yansıtılması açısından bu tip etkinlikler önemli."

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Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk



"UNUTULMAZ DENEYİM"

Milliyet Arkeoloji Yayın Yönetmeni Menderes Özel de "Nysa'da derinden etkilendiğimiz bir zaman yolculuğuna çıktık. Roma mimari mühendisliğinin nadide örneklerine ev sahipliği yapan kentin görkemli tiyatrosunda 'Ben Anadolu'yu izlerken, bir Nysalının gözleriyle bakmaya, zihniyle düşünmeye, ruhuyla hissetmeye meylettik. Agorada dolaşırken kulaklarımızda çığırtkan tüccarların, satıcıların sesleri yankılandı. Kazı Başkanı Hakan Hoca rehberliğindeki unutulmaz bu deneyim, kültürel miras bilincimizi daha da güçlendirdi" diye konuştu.

Nysada Milliyet Arkeoloji buluşması... Roma kentinde Anadolu tarihine yolculuk

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#Nysa#Arkeoloji#Milliyet Arkeoloji Ve İş Sanat Kültürel Miras Buluşmaları

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