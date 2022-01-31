Nurcan'ın ailesi 6 yıldır adalet beklerken... Yargıtay cezayı ikinci kez bozdu

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Tokat Almus’taki Kurtuluş Mahallesi’nin muhtarı, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Melih Barış, İstanbul’da yaşayan hemşehrisi Nurcan Arslan’la arkadaşlık ediyordu. Nurcan Arslan, 2015 yılında bu arkadaşlığı bitirdi. Abdullah Melih Barış bir türlü ikna edemediği Nurcan Arslan’ı defalarca tehdit etti. 30 Ocak 2016 günü İstanbul’a gelerek 5 kurşunla Arslan’ı öldürdü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018 yılında Abdullah Melih Barış’a tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, cezayı iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çevirdi.

AİLEDEN İTİRAZ

Nurcan Arslan’ın ailesi, iyi hal indirimine itiraz etti. Dosyayı ele alan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayetin tasarlayarak işlenmediğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılama kararı alan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Melih Barış’a ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ikinci kez aynı cezayı verdi. Nurcan Arslan’ın ailesi bu karara da iyi hal indirimi nedeniyle itiraz etti.

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YARGITAY: TASARLAMADI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi mahkemenin kararını ‘cinayette tasarlama yok’ diyerek ikinci kez bozdu. Şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor. Mahkeme ya karara uyup dosyayı yeniden ele alacak ya da direnerek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıyacak. Türk Ceza Kanunu’na göre tasarlayarak cinayet işlemenin cezası ağırlaştırılmış müebbet, tasarlamadan ani gelişen olaylar sonrası cinayet işlemenin cezası ise en fazla müebbet olarak verilebiliyor.

AİLESİ: MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

NURCAN Arslan’ın kız kardeşi Gülcan Arslan, Yargıtay’ın kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Biz iyi hal indirimi yapılmasın dedik, Yargıtay ise ‘asıl tasarlama yok cezayı indirin’ dedi. O katil en ağır cezayı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Nurcan’a verilmiş bir sözümüz var. Davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”