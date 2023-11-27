TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap vermeli

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Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Ne yazık ki Batılı ülkeler katliamı yapana katliam yapıyorsun diyemiyorlar. Katliama karşı sessiz kalıyorlar. Gazze’de yaşananları duymuyorlar, görmüyorlar. Zalimin arkasında durup, gücünü artırıyorlar. Soykırım boyutuna varan bir katliam. Batı, Gazze’deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor.

Ümidimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Bu zulüm yapanların yanına kar kalmayacaktır. Netanyahu ve çetesi uluslararası mahkemede hesap vermelidir. Dünya Filistin halkı ile dayanışma içinde olmalıdır. Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır.

29 Kasım bütün dünyada Filistin halkı ile dayanışma günüdür. Türkiye olarak Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu dile getirmek istiyorum.