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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap vermeli

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 11:03

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Batı, Gazze’deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor. Netanyahu ve çetesi uluslararası ceza mahkemesinde hesap vermelidir.' dedi.

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Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Ne yazık ki Batılı ülkeler katliamı yapana katliam yapıyorsun diyemiyorlar. Katliama karşı sessiz kalıyorlar. Gazze’de yaşananları duymuyorlar, görmüyorlar. Zalimin arkasında durup, gücünü artırıyorlar. Soykırım boyutuna varan bir katliam. Batı, Gazze’deki katliamın karşısında kör olmayı tercih ediyor. 

Ümidimiz ateşkesin kalıcı hale gelmesi. Bu zulüm yapanların yanına kar kalmayacaktır. Netanyahu ve çetesi uluslararası mahkemede hesap vermelidir. Dünya Filistin halkı ile dayanışma içinde olmalıdır. Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır.

29 Kasım bütün dünyada Filistin halkı ile dayanışma günüdür. Türkiye olarak Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu dile getirmek istiyorum.

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze

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