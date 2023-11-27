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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan 'ateşkes' mesajı... Netanyahu'dan ilk yanıt geldi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 08:15

İsrail ile anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani aranın son gününde bölgeden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Hamas akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Hamas'ın mesajına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk yanıt geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Ordu Radyosu: İsrail Hamas'ın yanıtını bekliyor
Ordu Radyosu: İsrail Hamasın yanıtını bekliyor

İsrail Ordu Radyosu, hükümetin Hamas'ın 10 esirin serbest bırakılması karşılığında dört günlük ateşkesi bir gün daha uzatma teklifine cevabını beklediğini bildirdi.

İsrail, bugün serbest bırakılacak rehinelerin listesini aldı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv, 4'üncü esir takasında Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin listesini aldı. Pazar günü Hamas 14 İsrailli ve 3 Taylandlı rehineyi, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bırakmıştı.

Katar'dan yeni adım: İsrail'e heyet gönderdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.

İsrail, ateşkese rağmen Batı Şeria'ya gece baskınları düzenliyor

Sosyal medyada yayınlanan ve Sanad haber ajansı tarafından doğrulanan çok sayıda video, geçici ateşkes devam ederken bile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla gece baskınları düzenlediğini gösteriyor.

Blinken, Hamas esirleri konusunda anlaşmaya varılmasına yardım ettiği için Mısır'a teşekkür etti
Blinken, Hamas esirleri konusunda anlaşmaya varılmasına yardım ettiği için Mısıra teşekkür etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sitesinde yayınlanan mesajında, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ve esirlerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasında oynadığı rolden dolayı Kahire'ye teşekkür etti.

Biden, duraklamayı 'yarının ötesine' uzatmak için çalıştıklarını söyledi
Biden, duraklamayı yarının ötesine uzatmak için çalıştıklarını söyledi

ABD Başkanı Biden, yönetiminin dört günlük ateşkesi uzatmak için çalıştığını söyledi. Biden'ın yorumları, hem İsrail hem de Hamas'ın Pazartesi günü sona erecek ateşkesin uzatılmasına açık olduklarını ifade etmeleri üzerine geldi.

ABD, USS Eisenhower'ı Basra Körfezi'ne konuşlandırıyor

ABD Donanması, X sitesinde yayınlanan bir açıklamada, uçak gemisi USS Eisenhower'ın, ABD Merkez Komutanlığı misyonlarını "desteklemek" için Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi sularına ulaştığı bilgisine yer verdi.

Netanyahu'dan Hamas'a yanıt: Olumlu buluyorum
Netanyahudan Hamasa yanıt: Olumlu buluyorum

Hamas akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.


Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu açıkladı.


ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu 'ateşkesin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' belirtti. Netanyahu'nun 'Hamas'ın yok edilmesi' hedefini vurguladığı aktarıldı.

4 yaşındaki ABD-İsrail vatandaşı çocuk da Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler arasında

Hamas'ın Pazar günü serbest bıraktığı 17 rehine arasında, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan dört yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu açıklandı.

ABD gemisine 2 füze ateşlendi

ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden Arleigh-Burke sınıfı destroyer USS Mason'a doğru iki balistik füzenin ateşlendiğini söyledi. Füzelerin gemiden yaklaşık 18 mil uzaktaki Aden Körfezi'ne düştüğü, herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineOrdu Radyosu: İsrail Hamas'ın yanıtını bekliyor
timelineİsrail, bugün serbest bırakılacak rehinelerin listesini aldı
timelineKatar'dan yeni adım: İsrail'e heyet gönderdi
timelineİsrail, ateşkese rağmen Batı Şeria'ya gece baskınları düzenliyor
timelineBlinken, Hamas esirleri konusunda anlaşmaya varılmasına yardım ettiği için Mısır'a teşekkür etti
timelineBiden, duraklamayı 'yarının ötesine' uzatmak için çalıştıklarını söyledi
timelineABD, USS Eisenhower'ı Basra Körfezi'ne konuşlandırıyor
timelineNetanyahu'dan Hamas'a yanıt: Olumlu buluyorum
timeline4 yaşındaki ABD-İsrail vatandaşı çocuk da Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler arasında
timelineABD gemisine 2 füze ateşlendi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

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