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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail Ordu Radyosu, hükümetin Hamas'ın 10 esirin serbest bırakılması karşılığında dört günlük ateşkesi bir gün daha uzatma teklifine cevabını beklediğini bildirdi.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv, 4'üncü esir takasında Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin listesini aldı. Pazar günü Hamas 14 İsrailli ve 3 Taylandlı rehineyi, İsrail de 39 Filistinli tutukluyu serbest bırakmıştı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.
Sosyal medyada yayınlanan ve Sanad haber ajansı tarafından doğrulanan çok sayıda video, geçici ateşkes devam ederken bile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla gece baskınları düzenlediğini gösteriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sitesinde yayınlanan mesajında, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ve esirlerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasında oynadığı rolden dolayı Kahire'ye teşekkür etti.
ABD Başkanı Biden, yönetiminin dört günlük ateşkesi uzatmak için çalıştığını söyledi. Biden'ın yorumları, hem İsrail hem de Hamas'ın Pazartesi günü sona erecek ateşkesin uzatılmasına açık olduklarını ifade etmeleri üzerine geldi.
ABD Donanması, X sitesinde yayınlanan bir açıklamada, uçak gemisi USS Eisenhower'ın, ABD Merkez Komutanlığı misyonlarını "desteklemek" için Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi sularına ulaştığı bilgisine yer verdi.
Hamas akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.
Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu 'ateşkesin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' belirtti. Netanyahu'nun 'Hamas'ın yok edilmesi' hedefini vurguladığı aktarıldı.
Hamas'ın Pazar günü serbest bıraktığı 17 rehine arasında, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan dört yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu açıklandı.
ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden Arleigh-Burke sınıfı destroyer USS Mason'a doğru iki balistik füzenin ateşlendiğini söyledi. Füzelerin gemiden yaklaşık 18 mil uzaktaki Aden Körfezi'ne düştüğü, herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.