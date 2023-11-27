Netanyahu'dan Hamas'a yanıt: Olumlu buluyorum

Hamas akşam saatlerinde daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen insani arayı uzatmaya çalıştıklarını açıklamıştı.





Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen insani aranın birer gün uzatılmasını olumlu bulduğunu açıkladı.





ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Netanyahu 'ateşkesin sona ermesinin ardından hedeflerini gerçekleştirmek için tüm güçleriyle geri döneceklerini' belirtti. Netanyahu'nun 'Hamas'ın yok edilmesi' hedefini vurguladığı aktarıldı.