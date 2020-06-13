Ayşegül USTA / İSTANBUL
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Noyan’ın 6 yıla kadar hapsi istendi
Ülke TV’de Esra Elönü’ün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programına konuk olarak, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” diyen Sevda Noyan’la ilgili soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Noyan hakkında ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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