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Haber Giriş: 24.03.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Noterler açık mı? Noterler çalışıyor mu?

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Noterler açık mı? Noterler çalışıyor mu?
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İçişleri Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar, yeni tip koronavirüs corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerinden toplu taşıma araçlarına kadar pek çok alanda düzenleme yaptı. En çok merak edilenlerden biri ise bu süreçte noterlerin çalışma saatleri olmuştu. Peki, noterler açık mı? Noterler çalışıyor mu?

Corona virüsü salgını tehdidi sürerken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Kovid-19'a ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı. Yapılan toplantının ardından noterlerin çalışma durumu da netlik kazandı. İşte, vatandaşların merakla araştırdığı 'Noterler açık mı?' ve 'Noterler çalışıyor mu?' sorularının yanıtı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerde nöbet sistemine geçildiğini, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı, hastalık belirtisi olanların izolasyon tedbirini ihlal etmesinin suç olduğunu söyledi.

Noterlerde yoğun sirkülasyon yaşandığını, bu nedenle yarından itibaren bir gün tek, bir gün çift noterlerin çalışmasına karar verildiğini anlatan Gül, "Artık noterlerde yarından itibaren nöbet sistemiyle dönüşümlü olarak hizmet verilecek. Yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek." dedi.

Acil olmayan işlerle ilgili notere gidilmemesini öneren Bakan Gül, tek noterin bulunduğu ilçelerde hizmette kesinti yaşanmayacağını bildirdi.

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