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Nostradamus ve Baba Vanga'dan 2024 yılı için korkutan kehanetler! Astrolojik takvim ne diyor? Bu yıl nelerden korkmalıyız?

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#Nostradamus#Baba Vanga#2024 Yılı
Nostradamus ve Baba Vangadan 2024 yılı için korkutan kehanetler Astrolojik takvim ne diyor Bu yıl nelerden korkmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 15:58

2024 yılına girmemize sayılı günler kala ünlü kahinler Nostradamus ve Baba Vanga'nın tahminleri yine dünya gündemine oturdu. ABD basını 2024 yılı için yapılan korkutucu tahminleri astrolojik takvimler karşılaştırdı.

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Dünya 2023 yılını geride bırakıp 2024 yılını karşılamaya hazırlanırken ünlü kahin Nostradamus ve Baba Vanga'nın tahminleri yine gazete manşetlerini süslemeye başladı.

Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in yükselişi, John F Kennedy suikastı hatta koronavirüs pandemisini bile doğru tahmin ettiği ileri sürülen Fransız kahin Nostradamus, 1555 yılında yayınladığı ünlü 'Les Prophéties' kitabı ile gelecek nesillere savaşları, salgın hastalıkları, doğal afetleri, sivil huzursuzlukları, siyasi suikastları öngören biri dizi kehanet bıraktı.

Kitap yüzyıllar önce yayınlanmış olsa da yer sene yeni yıl arifesinde spekülatif bir kehanet kaynağı olmaya devam ediyor.

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga ise bir kum fırtınasında görme yetisini kaybettikten sonra Tanrı tarafından kendisine gerçek bir vizyon ve geleceği görme yeteneği bahşedildiğini iddia etmiş ve 5079'a yılına kadar uzanan tahminlerde bulunmuştu.

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ASTROLOJİK ZAMANLAMA İLE KARŞILAŞTIRILDI

Peki 2024 yılı için yapılan korkutucu tahminler neler? ABD'li NewYorkPost gazetesi iki kahinin öngörülerini astrolojik zamanlama ile karşılaştırdı.

Nostradamus ve Baba Vangadan 2024 yılı için korkutan kehanetler Astrolojik takvim ne diyor Bu yıl nelerden korkmalıyız

TEKNOLOJİK DEVRİM

Baba Vanga, yapay zekânın ilerlemesiyle 2024 yılında teknolojik bir devrim yaşanacağını öngördü. Ancak bu devrim finans, sağlık ve siber güvenlik sektörlerinde büyük çalkantılara yol açacak.

Baba Vanga siber korsanların elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi altyapıları hedef alarak ulusal güvenliğe yönelik tehditleri artıracağını öngörürken NYP bu tahminlerin Plüton'un burç değiştirerek Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle desteklendiğini yazdı.

Plüton'un Kova burcunda olduğu son dönem 18. yüzyılın sonlarıydı. Amerikan, Fransız ve sanayi devrimi bu dönemde yaşanmıştı. Astrologlar Plüton'un Kova geçişinde 250 yıl önce sanayi devrimin yaşandığını şimdi ise dijital bir devrim yaşanacağını düşünüyor.

Nostradamus ve Baba Vangadan 2024 yılı için korkutan kehanetler Astrolojik takvim ne diyor Bu yıl nelerden korkmalıyız

ALZHEİMER VE BAZI KANSER TÜRLERİNE ÇARE

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Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2024 yılında Alzheimer hastalığının yanı sıra bazı kanser türlerine de çare bulunacak.

NewYorkPost gazetesine göre Plüton'un Kova geçişi göz önüne alındığında bilimsel ilerlemeler ve ölüm sürecini yavaşlatacak gelişmeler yaşanması kesinlikle olasılık dahilinde.

KRALİÇENİN ÖLÜMÜNÜ BİLMİŞTİ... İNGİLTERE KRALI DEĞİŞİYOR MU?

Baba Vanga'dan Nostradamus'un kehanetlerine geçersek, 2024 yılında İngiliz Kraliyetini büyük bir sürpriz bekliyor olabilir.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin eden Nostradamus,'Les Prophéties' kitabında Kral Charles'ın yerine hiç beklemeyen bir adamın kral olmasından söz ediyor. Yıllardır gündemden düşmeyen kehanet birçok kişinin Prens Harry'nin tahta çıkacağını düşünmesine yol açıyor.

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NYP ise yine astroljik bir değerlendirmede bulunuyor ve şans ve genişleme gezegeni Jüpiter'in Mayıs sonunda ikizlerin burcuna geçeğini bunun da Prens Harry için hızlı büyüme anlamına gelebileceğini iddia ediyor.

Nostradamus ve Baba Vangadan 2024 yılı için korkutan kehanetler Astrolojik takvim ne diyor Bu yıl nelerden korkmalıyız

İKLİM KRİZİ DEVAM EDECEK

Bu sene yaşadığımız rekor sıcaklıklar, orman yangınları ve kuraklıktan sonra iklim krizi cehenneminin derinliklerinde olduğumuzu fark etmek için kahin olmamıza gerek yok ancak Nostradamus, felaketin bu yıl da devam edeceğini öngörüyor: "Kuru toprak daha da kavrulacak ve büyük seller olacak."

Nostradamus ve Baba Vangadan 2024 yılı için korkutan kehanetler Astrolojik takvim ne diyor Bu yıl nelerden korkmalıyız

Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2024 tahminleri yeni yıl için önümüze karamsar bir tablo sunsa da 2023 yılı kehanetlerinin çoğunun gerçekleşmediğini hatırlatmakta fayda var.

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#Nostradamus #Baba Vanga#2024 Yılı

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