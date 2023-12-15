Nostradamus ve Baba Vanga'dan 2024 yılı için korkutan kehanetler! Astrolojik takvim ne diyor? Bu yıl nelerden korkmalıyız?

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Dünya 2023 yılını geride bırakıp 2024 yılını karşılamaya hazırlanırken ünlü kahin Nostradamus ve Baba Vanga'nın tahminleri yine gazete manşetlerini süslemeye başladı.

Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in yükselişi, John F Kennedy suikastı hatta koronavirüs pandemisini bile doğru tahmin ettiği ileri sürülen Fransız kahin Nostradamus, 1555 yılında yayınladığı ünlü 'Les Prophéties' kitabı ile gelecek nesillere savaşları, salgın hastalıkları, doğal afetleri, sivil huzursuzlukları, siyasi suikastları öngören biri dizi kehanet bıraktı.

Kitap yüzyıllar önce yayınlanmış olsa da yer sene yeni yıl arifesinde spekülatif bir kehanet kaynağı olmaya devam ediyor.

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga ise bir kum fırtınasında görme yetisini kaybettikten sonra Tanrı tarafından kendisine gerçek bir vizyon ve geleceği görme yeteneği bahşedildiğini iddia etmiş ve 5079'a yılına kadar uzanan tahminlerde bulunmuştu.

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ASTROLOJİK ZAMANLAMA İLE KARŞILAŞTIRILDI

Peki 2024 yılı için yapılan korkutucu tahminler neler? ABD'li NewYorkPost gazetesi iki kahinin öngörülerini astrolojik zamanlama ile karşılaştırdı.



Baba Vanga, yapay zekânın ilerlemesiyle 2024 yılında teknolojik bir devrim yaşanacağını öngördü. Ancak bu devrim finans, sağlık ve siber güvenlik sektörlerinde büyük çalkantılara yol açacak.

Baba Vanga siber korsanların elektrik şebekeleri ve su arıtma tesisleri gibi altyapıları hedef alarak ulusal güvenliğe yönelik tehditleri artıracağını öngörürken NYP bu tahminlerin Plüton'un burç değiştirerek Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle desteklendiğini yazdı.

Plüton'un Kova burcunda olduğu son dönem 18. yüzyılın sonlarıydı. Amerikan, Fransız ve sanayi devrimi bu dönemde yaşanmıştı. Astrologlar Plüton'un Kova geçişinde 250 yıl önce sanayi devrimin yaşandığını şimdi ise dijital bir devrim yaşanacağını düşünüyor.



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Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2024 yılında Alzheimer hastalığının yanı sıra bazı kanser türlerine de çare bulunacak.

NewYorkPost gazetesine göre Plüton'un Kova geçişi göz önüne alındığında bilimsel ilerlemeler ve ölüm sürecini yavaşlatacak gelişmeler yaşanması kesinlikle olasılık dahilinde.

KRALİÇENİN ÖLÜMÜNÜ BİLMİŞTİ... İNGİLTERE KRALI DEĞİŞİYOR MU?

Baba Vanga'dan Nostradamus'un kehanetlerine geçersek, 2024 yılında İngiliz Kraliyetini büyük bir sürpriz bekliyor olabilir.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünü doğru tahmin eden Nostradamus,'Les Prophéties' kitabında Kral Charles'ın yerine hiç beklemeyen bir adamın kral olmasından söz ediyor. Yıllardır gündemden düşmeyen kehanet birçok kişinin Prens Harry'nin tahta çıkacağını düşünmesine yol açıyor.

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NYP ise yine astroljik bir değerlendirmede bulunuyor ve şans ve genişleme gezegeni Jüpiter'in Mayıs sonunda ikizlerin burcuna geçeğini bunun da Prens Harry için hızlı büyüme anlamına gelebileceğini iddia ediyor.



Bu sene yaşadığımız rekor sıcaklıklar, orman yangınları ve kuraklıktan sonra iklim krizi cehenneminin derinliklerinde olduğumuzu fark etmek için kahin olmamıza gerek yok ancak Nostradamus, felaketin bu yıl da devam edeceğini öngörüyor: "Kuru toprak daha da kavrulacak ve büyük seller olacak."



Nostradamus ve Baba Vanga'nın 2024 tahminleri yeni yıl için önümüze karamsar bir tablo sunsa da 2023 yılı kehanetlerinin çoğunun gerçekleşmediğini hatırlatmakta fayda var.