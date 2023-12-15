İsrail geri adım atmadı, Biden İsrail'e verdiği desteğin bedelini hissediyor

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Washington hükümetinin İsrail üzerindeki etkisini sürdürdüğünü gösterme çabaları, dün İsrail savunma bakanının Gazze'deki operasyonun aylar alacağını söylemesiyle yeni bir darbe aldı.



ABD'li New York Times gazetesine göre Biden yönetimi İsrail'in izlediği stratejide değişiklik yapmasını ve yüksek yoğunluklu operasyonlarını azaltmasını istiyor. Washington yönetimi Netanyahu'ya ilettiği tavsiyesinde istihbarat odaklı baskınlarla Gazze'deki sivil kaybın önüne geçmeye çalışsa da İsrail bu konuda geri adım atmayı reddediyor.

İSRAİLLİ BAKAN KAMERALAR ÖNÜNDE AÇIKLADI

Gazze'deki operasyonun aylar sürebileceği tahmini İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından, İsrail'e gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a kameralar karşısında iletildi.

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İsrail başbakanı Benjamin Neyanyahu da 'İsrail zafere ulaşana kadar operasyon durmayacak' açıklaması ile Gallant'a destek çıktı.

İSTİHBARAT SIZDI: İSRAİL APTAL BOMBALAR KULLANIYOR

Sızdırılan bir ABD istihbarat raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye attığı 29.000 mühimmatın yüzde 45'e yakını ‘aptal bombalar’ olarak da adlandırılan güdümsüz bombalardan oluşuyor.

Düşük hassasiyete sahip bu bombalar yüksek nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde büyük bir tehlike teşkil ediyor.

DERİN ÇATLAK: ABD'NİN İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

ABD, 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda İsrail'in tamamen haklı bir 'meşru müdafaa savaşı' yürüttüğünü ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmediğini iddia ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı da düzenli olarak verdiği brifinglerde İsrail'in ABD'nin tavsiyelerini dinleyip ona göre hareket ettiğini vurgulasa da mühimmatlarla ilgili sızıntı ve İsrail'den gelen son açıklamalar ABD'nin iddialarını tamamen boşa çıkardı.



ABD'li yayın kuruluşu CNN, Beyaz Saray ile Netanyahu arasında benzeri görülmemiş gerilimler yaşandığını öne sürerken, 'Biden, İsrail'in yanında yer almanın siyasi bedelini hissedediyor' ifadesini kullandı.

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İki ülke arasındaki diplomatik çatlağın giderek derinleştiğine dikkat çeken CNN, Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği sıkı desteğin ABD'yi yalnızlaştırıp, dostlarından uzaklaştırıp ciddi şekilde tehlikeye atıp atmayacağını sorguladı.

CNN'e göre Washington'ın küresel liderliği İsrail'e verdiği destek nedeni ile tehdit altında ve Biden'ın kendi ülkesinde ödediği siyasi bedel de giderek artırıyor.

"Savaş Gazze'de korkunç bir insan kaybına neden oldu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde öngörülemeyen siyasi yansımaları da tetikledi. Arap Amerikalı seçmenler arasında Gazze'deki katliama ciddi öfke var." ifadelerinin kullanıldığı analizde Biden'ın anket sonuçlarındaki düşüşe dikkat çekildi.



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İngiliz Guardian gazetesi de ABD'nin İsrail'i dizginlemeye yönelik girişimlerinin boşa çıktığını ve bu durumun Başkan Joe Biden'ı zor durumda bıraktığını yazdı .Gazeteye göre ABD ve İsrail arasında artık sadece yöntemler değil hedefler konusunda da ciddi bir anlaşmazlık var.

Netanyahu'nun savaş sürecinde bile yeniden seçilmek için agresif bir kampanya yürüttüğüne dikkat çeken Guardian, Biden için asıl tehlikenin Netanyahu'nun hayatta kalma planının bir parçası haline gelmesi olduğunu yazdı.