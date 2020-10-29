Nostaljik tramvayda 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet'in 97'nci yıl dönümü kutlamaları İstanbul'un çeşitli noktalarında coşkuyla kutlandı. Onlardan biri de Taksim'de gerçekleşti. Taksim Meydanı ile Tünel arasında sefer yapan nostaljik tramvayda bando gösteri yapıldı. Gösteride Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar nostaljik tramvayda bando takımı tarafından marşlar ve şarkılar çalındı. Tüm yol boyunca coşkuyla marşlar çalan bando takımına çevredeki vatandaşların ilgisi de büyük oldu. Vatandaşlar çalan marş ve şarkılara eşlik ederken o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Nostaljik tramvayda çocuklarıyla seyahat eden vatandaşlardan Ramazan Taşbaşı, "Çok duygulandık, çok harikaydı. Cumhuriyetimizin 97'nci yılı kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Yol çok eğlenceliydi, özellikle çocuklar çok mutlu oldu" derken 9 yaşındaki kızı Azra Taşbaşı da "Çok beğendim, çok güzeldi. Atatürk'e çok teşekkür ediyorum Cumhuriyeti ilan ettiği için. Bando takımı 10. Yıl Marşı'nı çaldı, şarkılar çaldı. Çok beğendim" dedi.