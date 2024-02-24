Nostaljik hat pazartesi açılacak

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İstanbul’un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattı artık yeşil ve sosyal alan olarak hizmet verecek. Turizme de hizmet edecek proje, 2053 yılına kadar ekonomiye 785 milyon Euro girdi sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı buluşturacak, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet alanlarıyla İstanbullulara hizmet edeceği belirtildi.

İSTASYONLAR YENİLENDİ

Uraloğlu, yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettiklerini söylediği projeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri aktardı: “Sirkeci liman bölgesindeki yeni demiryolu hattı sayesinde, Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. Toplamda 26 sanat yapısının da bulunduğu projede tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı tek yönlü sefer süresi 20 dakika olacak.

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BİSİKLET VE YAYA YOLU

Bu proje, bir raylı sistem projesi olması yanında, 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyokültürel, 74 bin metrekare yeni yeşil alan. Projede, 3 yaya üstgeçidi, 22 karayolu ve yaya altgeçidi, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, yenilenen Sirkeci, Cankurtaran, Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa istasyonlarıyla İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel ve turizm alanında da hizmet verecek.

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Ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkânlarla da hibrit karakterde tasarlanan proje kapsamında, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek, altgeçit gabarisi de yükseltilip yeniden inşa edildi.”