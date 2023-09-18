Nostalji alarmı! Surlar, Atatürk evi, modern yapılar 24 yıldır sallanıyormuş…

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Tarihi surlar ve Atatürk Evi’nin de bulunduğu güzergâhta yürütülen çalışmalar ve alınan sonuçlarla ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, şu bilgileri aktardı: “Saat Kulesi’nin restorasyona başlandığında oradaki taşların büyük kısmının yerinden çıktığını tespit ettik. Hatta bu taşlar neredeyse insanların kafasına düşecek seviyeye gelmişti. Önce yılların getirdiği yorgunluktan böyle bir durumun oluştuğunu düşündük. Fakat çalışmalar devam edince çatlakların derinleştiğini gördük.

HIZLA ÖNLEM ALINMALI

Bu tespitlerin ardından Türkiye’nin en iyi statik uzmanları bölgede ölücümler yaptı ve bilimsel bir rapor hazırlandı. Zaten ölçüm yapılmadan da titreşimi yoğun biçimde hissediyorduk. Tramvay hattı kurulurken maalesef titreşimi emici önlemler alınmamış. Normal zemin üzerine yerleştirilmiş bir demir yolu var karşımızda. Bilimsel tespitlere göre; sadece Saat Kulesi’nin değil çevredeki diğer yapıların da zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Saat Kulesi’ndeki durum zamanında müdahale ile çözüldü. Ancak diğer yapılar için de önlem alınmalı. Çünkü bu titreşim modern yapıları da etkileyebilir.”

3 İHTİMAL VAR

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Bölgede yapılan bilimsel çalışmalarda görev alan Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ferit Çakır, “Bu tür araçların neden olduğu titreşimlerin yapılara ulaşmaması gerekiyor. Antalya’da maalesef böyle bir uygulama yapılmamış. Ortada ciddi bir titreşim kaynağı var. Sorun çözmek için ya hat kalkacak ya izolasyon yapılacak ya da yapılar güçlendirilecek. Bu titreşimin sadece tarihi yapıları etkilediği düşünülmemeli. Betonarme yapılarda da sorunlar olabilir. O yüzden geniş kapsamlı bir çalışma yapılmasını öneriyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA SORUN YOK

İstanbul tarihi yarımadada örnek bir çalışma yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Ferit Çakır, “O bölgede tramvay hattı tarihi yapılara çok yakın geçer. Ancak tramvay hattı etrafına kauçuk kullanılarak izolasyon yapıldığı için hiçbir sorun yaşanmıyor. Biz tarihi yarımadada neredeyse hiç titreşim kaydı alamıyoruz” diye konuştu.

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BETON KÜTLE KALDIRILDI

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram ise şöyle dedi:

“Tarihi Saat Kulesi içinde ciddi bir beton kütlesi vardı. Beton kütle kalkınca ortaya çatlaklar çıktı. Bu çatlaklara da tramvay hattının neden olduğu raporlarla tespit edildi. Derhal statik proje geliştirildi ve saat kulesi problemi ortadan kalktı. Tabii mesele sadece saat kulesi değil. Ana güzergâhta yer alan tarihi ve modern yapılara ulaşan titreşimin azaltılması gerekiyor.”