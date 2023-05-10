Noktalı pusula tartışması

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O pusulaların kullanılmadığını söyleyen AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, iddialarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

BASKI HATASI

“Bu oy pusulalarının sayısı 225-250 civarındaydı. Tutanağa bağlanıp kullanılmadılar. Bu bir matbaa ve baskı hatası. Kullanılmış olsalar bile seçmen iradesini sakatlayacak bir şey olmazdı. Çünkü ayırt edici bir işaret olmadığından dolayı yine oy pusulaları geçerli idi. 2018’de Kocaeli’nde nokta olarak oy pusulasında baskı hatası olmuştu. YSK o dönemde bu pusulaların geçerli olduğuna karar vermişti.”