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Nöbetçi öğretmen, okulla ilişiği kesilen öğrenci tarafından bıçaklandı

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#Öğretmen#Lise#Öğrenci
Nöbetçi öğretmen, okulla ilişiği kesilen öğrenci tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 15:30

Batman’da nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, okulun kantininde gördüğü ve okulla ilişiği olmadığı için dışarı çıkmasını istediği A.B. tarafından bıçaklandı. Kolundan yaralanan Koşmat, hastaneye kaldırılırken, A.B. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişiği olmayan A.B.'yi gördü. Koşmat, A.B.'yi dışarı çıkması konusunda uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı bıçakla kolundan yaralayarak kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koşmat, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Nöbetçi öğretmen, okulla ilişiği kesilen öğrenci tarafından bıçaklandı

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#Öğretmen#Lise#Öğrenci

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