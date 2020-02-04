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Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman?

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Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci tarihine odaklandı. Söz konusu ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Gözler şimdi ara tatilin başlayacağı tarihte. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, öğrenci velileri ve eğitimcileri ilgilendiren ara tatil için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte ara tatilin tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı İşte, konuya dair merak edilenler...

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.

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