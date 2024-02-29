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Nikâh salonları boş kaldı... 29 Şubat’ın talibi çıkmadı

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#Nikâh Salonları#Bağcılar Belediyesi#Kadıköy Evlendirme Dairesi
Nikâh salonları boş kaldı... 29 Şubat’ın talibi çıkmadı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

Her gün onlarca çiftin dünyaevine girdiği nikâh daireleri, 29 Şubat’ta boş kaldı. 29 Şubat 4 yılda bir geldiği için evlenmek istemeyen çiftler, nikâh tarihlerini başka güne kaydırdı.

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Bugün takvimler 4 yılda bir yaşanan 29 Şubat’ı gösteriyor. Evlilik yıldönümü bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat’a denk getirmek istemeyen çiftler başka tarihleri tercih ediyor. Evlendirme daireleri boş kalıyor. Bu durumun en çarpıcı örneği Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda yaşandı.

Her gün en az 10 nikâhın kıyıldığı tesiste 29 Şubat için hiç kimse evlilik için kayıt yaptırmadı. Önceki yıllara bakıldığında 2020’de 3 kişinin bu tarihte nikâh işlemi yaptırdığı bildirildi. Ümraniye Evlendirme Dairesi’ne de 29 Şubat için müracaat yapılmadı. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde 28 Şubat günü 5 çiftin nikâhı kıyılırken, bugün sadece bir çift nikâh için gün aldı.  

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#Nikâh Salonları#Bağcılar Belediyesi#Kadıköy Evlendirme Dairesi

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