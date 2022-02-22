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Nikah dairelerinde '22.02.2022' yoğunluğu

#Nikah#22.02.2022#Evlilik
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

İstanbul'da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen bir çok çift aylar öncesinden randevu alarak, bugün nikah dairelerine akın etti. Avcılar'da da '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu.

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Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi. Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat 'Sevgililer Günü' ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti. Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

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Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, 'bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini' söyledi. Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

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