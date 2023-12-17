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Nijerya’daki futbolcu keşfi sonu oldu

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#Kocaelispor#Trendyol#Nijerya
Nijerya’daki futbolcu keşfi sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya’da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor’un Teknik Asbaşkanı ve işinsanı Ekrem Can (48), geçen 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuva takip etmek hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya’ya gitti. Nijerya’da bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Can, 9 Aralık’ta oynanan Bandırmaspor-Kocaelispor karşılaşmasını izlemek üzere bulunduğu Balıkesir’in Bandırma ilçesinde maç akşamı rahatsızlandı.

SITMAYA YAKALANDI

Can, Kocaeli’ye gelince özel hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel hastaneye sevk edilen Can’a sıtma teşhisi konuldu. Hastalığı Nijerya’da kaptığı öğrenilen Can, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ekrem Can için Karamürsel Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Can, törenin ardından toprağa verildi. Kocaelispor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can” ifadelerine yer verildi. 

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#Kocaelispor#Trendyol#Nijerya

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