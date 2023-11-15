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Son dakika haberi! Nihal ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim bir doktor çıktı

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Doktor
Son dakika haberi Nihal ve Bahar Candanın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim bir doktor çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 21:30

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada kilit ismin Doktor Refik E. E. olduğu belirlendi. Operasyondan bir süre önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak aranan Doktor Refik E. E.'nin sözde TMSF'den ucuza alacakları otomobillerin listesini kurbanlara gönderen kişi olduğu öğrenildi. Nihal Candan ve Bahar Candan'ın poliste yapılan sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan İstanbul'da Hacı İsrafil S. ise Kars ilinde gözaltına alınmışlardı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürürken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmanın kilit isminin İstanbul'da kliniği bulunan Doktor Refik E. E. olduğu tespit edildi. Doktor Refik E. E.'nin sözde TMSF den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Şüphelinin operasyondan önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak arandığı belirtildi.

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CANDAN KARDEŞLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin sorguları devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kars'ta gözaltına alınan Hacı İsrafil S.'ninde suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin de bu çetenin mağduru olduğunu iddia ettiği belirtildi. Şüphelilerin ifade alınma işlemlerinin sürdüğü, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin Küçükçekmece adliyesine gönderilmesi bekleniyor. Operasyonun kilit ismi haline gelen Doktor Refik E. E.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Doktor

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