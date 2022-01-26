Niğde’de TIR minibüse çarptı: 2’si çocuk 3 ölü, 4 ağır yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
Ordu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti Görenler şaşkına döndüOrdu’da kar kalınlığı insan boyunu geçti! Görenler şaşkına döndü#Ordu
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Koronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdiKoronada tarihi keşif... Saklanan örnekler her şeyi değiştirdi#Koronavirüs
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Aşılar üstüne Covid geçirmek.. Süper bağışıklık hakkında her şey...Aşılar üstüne Covid geçirmek.. 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...#Hibrit Bağışıklık
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemişKim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!#Kim Kardashian
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
HABERLERGündem Haberleri

Niğde’de TIR minibüse çarptı: 2’si çocuk 3 ölü, 4 ağır yaralı

#Niğde#TIR#Minibüs

Niğde’de TIR ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya gözaltına alındı.

Niğde’de TIR minibüse çarptı: 2’si çocuk 3 ölü, 4 ağır yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#TIR#Minibüs

BAKMADAN GEÇME!

Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği
Kim Jong-un nasıl kilo verdi İngiliz basınından ilginç iddia

Kim Jong-un nasıl kilo verdi? İngiliz basınından ilginç iddia

#Kim Jon Un
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri

BAKMADAN GEÇME!

Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği
Kim Jong-un nasıl kilo verdi İngiliz basınından ilginç iddia

Kim Jong-un nasıl kilo verdi? İngiliz basınından ilginç iddia

#Kim Jon Un
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri