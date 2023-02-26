Niğde 5.3’le sallandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin Twitter’dan “An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır” dedi.



‘HASAN DAĞI’NDA HAREKET YOK’



Kent genelinde korkuya kapılan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Konya’nın Ereğli ilçesinin kırsal Kutören Mahallesi’ndeki bazı evlerde ise hasar oluştu, bazı evlerin de eklentileri yıkıldı. Belkaya Mahallesi’nin camisinde de çatlaklar oluştu. Aksaray Valiliği de depremin ardından Hasan Dağı’ndaki sensörlerde herhangi bir volkanik hareketlilik olmadığını duyurdu. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, depremin Tuz Gölü fayının Ereğli-Konya içlerine doğru sıçrama yapan doğrultu atımlı bir fay kolunun üzerinde meydana geldiğini söyledi.