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Nez Demir hakaret etmişti! Dilan Polat şikayetinden vazgeçti... İkili duruşmada ağladı

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#İSTANBUL#Dilan Polat#Sosyal Medya
Nez Demir hakaret etmişti Dilan Polat şikayetinden vazgeçti... İkili duruşmada ağladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 14:05

Nez Demir’in Dilan Polat’a ‘hakaret’ içerikli mesaj attığı gerekçesiyle açılan dava, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Nez Demir ve Dilan Polat duruşma boyunca ağladı.

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Nez Demir’in Dilan Polat’a hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla beraber Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Nez Demir katılırken Dilan Polat Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"HER ZAMAN ARAMIZDAKİ KAVGALAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.

Nez Demir hakaret etmişti Dilan Polat şikayetinden vazgeçti... İkili duruşmada ağladı

Nez Demir

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"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEK İSTİYORUM"

Duruşmada söz verilen Dilan Polat ise, "Şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Avukatlarım huzurdadır ben hür irademle şikâyetimden vazgeçiyorum" ifadelerini kullandı.

Nez Demir hakaret etmişti Dilan Polat şikayetinden vazgeçti... İkili duruşmada ağladı

DİLAN POLAT DURUŞMA BOYUNCA AĞLADI

Kararını açıklayan mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Dilan Polat ve Nez Demir duruşma boyunca ağladı.

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#İSTANBUL#Dilan Polat#Sosyal Medya

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